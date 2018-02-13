'Çocuklar Duymasın'da ben yokum'

Çocuklar Duymasın yapımcının "Havuç'lu çekimler başladı" mesajı Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğine dair iddiaları ortaya çıkardı. Kızılay bu iddiaları, "‘Geri dönmüyorum’ sözleriyle yalanladı. Ancak 'Havuç'un yer aldığı yeni bölümlerin çekilmeye başlamasıyla başka bir ismin bu karaktere hayat vermesi bekleniyor.
Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Twitter hesabından, "Havuçlu çekimler başladı" yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurdu. Bu duyuru Havuç karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Furkan Kzılay'ın diziye döneceği olarak yorumlandı.
Gelişmeler üzerine açıklama yapan Kızılay, "Herkese merhaba. Aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar Duymasın'a geri dönmüyorum. ‘Havuç Çocuklar Duymasın'a geri dönüyor’ haberinin benimle bir alakası yoktur." ifadelerini kullandı. Pınar Altuğ ve yapımcı Birol Güven'in paylaştığı fotoğrafta Havuç karakteriyle diziye dönecek ismin kim olacağı merak konusu oldu.
Geçtiğimiz yıl Survivor yarışmasına katılan 27 yaşındaki Kızılay, şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Aslan Ailem dizisinde rol alıyor. Çocuklar Duymasın yapımcının "Havuç'lu çekimler başladı" mesajı Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğine dair iddiaları ortaya çıkardı. Kızılay bu iddiaları, "‘Geri dönmüyorum’ sözleriyle yalanladı. Ancak 'Havuç'un yer aldığı yeni bölümlerin çekilmeye başlamasıyla başka bir ismin bu karaktere hayat vermesi bekleniyor.
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