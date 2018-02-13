'Çocuklar Duymasın'da ben yokum'

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Kızılay, "Herkese merhaba. Aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar Duymasın'a geri dönmüyorum. ‘Havuç Çocuklar Duymasın'a geri dönüyor’ haberinin benimle bir alakası yoktur." ifadelerini kullandı. Pınar Altuğ ve yapımcı Birol Güven'in paylaştığı fotoğrafta Havuç karakteriyle diziye dönecek ismin kim olacağı merak konusu oldu.