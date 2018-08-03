Çocuklar Duymasın yeni sezon ne zaman? İşte başlama tarihi

Geçtiğimiz sezın itibariyle Kanal D, Arka Sokaklar ve Çocuklar Duymasın dışında, herhangi bir dizisini gelecek sezona taşımadan final yaptırmıştı. Her iki dizinin de yeni sezon hazırlıkları başladı. İlk haberler Çocuklar Duymasın'dan geldi. Çocuklar Duymasın'ın yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. İşte Çocuklar Duymasın yeni sezon başlama tarihi.
TAMER KARADAĞLI'NIN SÜRPRİZ İMAJI; Güven, paylaşımının altına “Yeni sezon hazırlıklarına başlıyoruz. Çocuklar Duymasın her zaman olduğu gibi yi ne çok güncel ve yine çok yeni” notunu düştü. Birol Güven, bu paylaşımıyla dizinin yeni sezonda farklı sürprizlerle ekranda olacağının müjdesini vermiş oldu.
HERKES EYLÜL AYINI BEKLİYORDU AMA; Birol Güven'in yapımcısı ve senaristi olduğu Çocuklar Duymasın, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Herkesin Eylül ayında ekrana dönmesini beklediği Çocuklar Duymasın yeni sezonu erken açıyor. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle 12 Ağustos Pazar akşamı ekranlarda olacak.
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Zeyno Gönenç, Volkan Severcan, Baran Erdoğan, Melek Şahin, Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu gibi isimlerin yer aldığı sevilen diziye ünlü youtuber Buse Sinem İren de dahil oldu. Buse Sinem İren dizide Havuç’un eşi Simay karakterine hayat verecek.
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