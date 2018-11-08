Çocuklar Duymasın reytingde sıkıştı hasta oyuncuyu geri getirdi

Kanal D ekranlarında her çarşamba yeni bölümü yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde sürpriz gelişme yaşandı Seyyar Tayyar rolündeki Muhammed Emin Gümüşkaya diziye geri döndü.

Çocuklar Duymasın reytingde sıkıştı hasta oyuncuyu geri getirdi

Kanal D ekranlarında dün akşam 56. bölümüyle izleyicinin karşısına geçen Çocuklar Duymasın'da yeni bir gelişme yaşandı. Reytinglerde son zamanlarda istediğini alamayan dizinin yeni bölümüne hastalığı sebebiyle ekrana veden efsane oyuncu yeniden dahil edildi.

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Çocuklar Duymasın reytingde sıkıştı hasta oyuncuyu geri getirdi

Çocuklar Duymasın'ın temel taşlarından biri haline gelen Muhammed Emin Gümüşkaya ciddi sağlık sorunları nedeniyle setlerden ayrılmak zorunda kalmıştı. Reytingleri kötü giden Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcıları hasta oyuncuyu geri getirdi. Diziye geri dönmesiyle büyük olay yaratan Seyyar Tayyar'ı karşılarında gören Meltem ve Haluk büyük sevinç yaşadı.

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Çocuklar Duymasın reytingde sıkıştı hasta oyuncuyu geri getirdi

EMİN GÜMÜŞKAYA'NIN HASTALIĞI NE : Seyyar Tayyar rolüne hayat veren Emin Gümüşkaya, KOAH hastalığı şüphesiyle Pendik’te özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Ekciğer yetmezliği sorunu olan Emin Gümüşkaya, solunum cihazına bağlı olarak kalmıştı.

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Çocuklar Duymasın reytingde sıkıştı hasta oyuncuyu geri getirdi

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çocuklar Duymasın 56. Bölümde Meltem'e sürpriz yapmak isteyen Haluk bunu başaramayınca onun gönlünü alabilmek için elinden geleni yapar ancak bu düşündüğü kadar kolay olmaz!

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