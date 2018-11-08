Çocuklar Duymasın reytingde sıkıştı hasta oyuncuyu geri getirdi

EMİN GÜMÜŞKAYA'NIN HASTALIĞI NE : Seyyar Tayyar rolüne hayat veren Emin Gümüşkaya, KOAH hastalığı şüphesiyle Pendik’te özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Ekciğer yetmezliği sorunu olan Emin Gümüşkaya, solunum cihazına bağlı olarak kalmıştı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çocuklar Duymasın 56. Bölümde Meltem'e sürpriz yapmak isteyen Haluk bunu başaramayınca onun gönlünü alabilmek için elinden geleni yapar ancak bu düşündüğü kadar kolay olmaz!