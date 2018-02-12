Çocuklar Duymasın için şok karar Birol Güven açıkladı

Survivor 2018'in reytinglerini düşüreceğinden final yapacağı iddia edilen Çocuklar Duymasın dizisinden herkesi şoke eden bir haber geldi. Haberin kaynağı ise bizzat yapımcı Birol Güven.

Çocuklar Duymasın için şok karar Birol Güven açıkladı

Bitti, bitecek, yayından kaldırıldı derken artık pazar akşamları Survivor 2018 ile karşılaşan Çocuklar Duymasın'dan herkesi gerçekten şoke eden bir haber geldi. Seyircinin Tutku karakterinden bıkkınlığı ve bunu sosyal medyada dile getirmesi ayrıca Beşiktaş'ta bir otel odasından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın ölümünden kısa bir süre geçmesine rağmen dizinin 70'ler partisi temalı bölümünün yayınlanması seyirciyi çok etkilemişti.

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Çocuklar Duymasın için şok karar Birol Güven açıkladı

Konu üzerine birçok defa Çocuklar Duymasın'ın biteceğine dair haberler yapıldı. Bir dönem reytinglerde düşüş yaşadı. Şu sıralar zirveyi göremese de ilk 10 içerisinde yer alabiliyor. Şimdi de Çocuklar Duymasın ekibinden herkesi şoke eden bir haber geldi. Haberi bizzat yapımcı Birol Güven verdi.

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Çocuklar Duymasın için şok karar Birol Güven açıkladı

Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Twitter hesabından; "Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğini duyurdu.

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Çocuklar Duymasın için şok karar Birol Güven açıkladı

İŞTE BİROL GÜVEN'İN O TWEETİ; Furkan Kızılay'a daha evvel teklif götürülmüştü ancak kendisi 'Havuç' karakterinden sıyrılmak istediği için kabul etmediğini açıklamıştı. Ancak Furkan Kızılay bu karakteri yüzünden yine de atamadı.

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