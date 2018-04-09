Çocuklar Duymasın fazla oldu izleyicinin aklıyla dalga geçtiler!

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın, 35.son bölümü ile 'Yok artık' dedirtti. Yaklaşık bir haftadır Gönül karakterinin öldüğü söylenirken her şeyin bir şaka olduğu ortaya çıkınca izleyici çılgına döndü.

Çocuklar Duymasın fazla oldu izleyicinin aklıyla dalga geçtiler!

Kanal D'nin yıllar sonra tekrar ekrana getirdiği Çocuklar Duymasın, son yaptığıyla izleyiciyi kızdırdı. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir haftadır Gönül karakterini canlandıran Zeyno Günenç'in diziden ayrılacağı, ayrılığında Gönül karakterinin ölerek diziye veda edeceği şeklinde bağlanacağı iddia ediliyordu. İzleyici merakla Çocuklar Duymasın 35.bölümü bekledi ve 8 Nisan Pazar akşamı ekran başına geçti.

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Çocuklar Duymasın fazla oldu izleyicinin aklıyla dalga geçtiler!

Tüm dizi beklenildiği gibi ilerledi. Gönül karakterini canlandıran Zeyno Günenç öldü, hatta taziyeler alındı. İzleyici bir kez daha şoke oldu. Yılların dominan teyzesi Gönül yani Zeyno Günenç'e veda eden seyirci bir anda şoke oldu. Çünkü her şey Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı'ya yapılan bir şakadan ibaretti.

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Çocuklar Duymasın fazla oldu izleyicinin aklıyla dalga geçtiler!

Bunü gören izleyiciler tüm tepkilerini sosyal medya üzerinen dile getirdiler. Kimileri 'Reyting için izleyicinin aklıyla dalga geçiyorsunuz' derken 'Kimileri 'Çocuklar Duymasın bu biraz fazla olmadı mı?' gibi tepkilerini dile getirdiler. Çocuklar Duymasın'ın bu hamlesi hiç hoş karşılanmadı.

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Çocuklar Duymasın fazla oldu izleyicinin aklıyla dalga geçtiler!

Çocuklar Duymasın 35.son bölüm ardından yayınlanan Çocuklar Duymasın 36.yeni bölüm fragmanında Gönül karakteri sapasağlam karşımıza böyle çıktı.

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