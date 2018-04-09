Çocuklar Duymasın fazla oldu izleyicinin aklıyla dalga geçtiler!

Tüm dizi beklenildiği gibi ilerledi. Gönül karakterini canlandıran Zeyno Günenç öldü, hatta taziyeler alındı. İzleyici bir kez daha şoke oldu. Yılların dominan teyzesi Gönül yani Zeyno Günenç'e veda eden seyirci bir anda şoke oldu. Çünkü her şey Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı'ya yapılan bir şakadan ibaretti.