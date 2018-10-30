Çocuklar Duymasın Duygu'nun son hali şaşırttı! Çoluk çocuğa karışmış

Türkiye onu fenomen dizi Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanımıştı. Hayal Garip Kahraman Özalp Çocuklar Duymasın dizisine 2010 yılında dahil olmuş ve 4 sezon dizide Duygu karakterini canlandırmıştı.
Güzel oyuncu daha önce İpsiz Recep adlı dizide rol almıştı. Bu dizide tanıştığı Murat Kahraman Özalp ile 2010 yılında evlendi. Bu evililikten iki çocuğu oldu. Ve şimdi evli mutlu çocuklu bir hayatı var.
İşte Hayal Garip Kahraman Özalp'in sosyal medya paylaşımlarından bazıları...
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