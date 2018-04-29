Çocuklar Duymasın 39. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 39. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Meltem’in çok yakın bir arkadaşı, köpeğini birkaç saatliğine Meltem’e emanet eder. Arkadaşı köpeğine çok düşkün olduğu için, Meltem de köpeğe çok hassas davranır. Ancak köpeği Haluk’un gezdirmesine izin veren Meltem, başına geleceklerden habersizdir!

Haluk, köpeği elinden kaçırır. Taş Fırın Haluk bu durumu bir süre Meltem’den saklar. Herkes köpeği arar ama kimse bulamaz, sahibi köpeği almak için geldiğinde köpek hala ortada yoktur. Öte yandan Haluk’un yaptığı bir paylaşım, yakın çevresinde olay olur. Tüm takipçileri Haluk’un yaptığı paylaşımı konuşmaktadır. Birçok kişi Haluk’a kızarken, Meltem ise çok şaşkındır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 39. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.