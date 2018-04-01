Çocuklar Duymasın 35. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Bir süre önce evlat edinmek için başvuru yapan Haluk ve Meltem’e sevindirici bir haber gelir. Haluk ve Meltem evlat edinmek için kurum tarafından uygun bulunmuştur. Şimdi onları daha heyecanlı günler beklemektedir. Haluk ve Meltem evlat edinecekleri çocukla tanışmaya gider.

Öte yandan Tuna, eski karısı Özlem’e verdiği borç paranın, Sertaç ve Özlem’in balayı parası olduğunu öğrenince yıkılır. Onlara balayı yapsınlar diye para veren Tuna, Gönül’ün çok istediği gemi tatilini alamamış, ama aldığını söylemiştir. Tuna’nın başı fena halde derttedir. Merve en sevdiği fenomenlerden biri olan Başak Karahan ile tanışır. Başak’ı evde gören Merve, gözlerine inanamaz!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 35. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 35. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.