Çocuklar Duymasın 33. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 33. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Son zamanlarda çevresindeki herkesten beyaz saçları ile ilgili eleştiri alan Taş Fırın Haluk, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir yola girer! Dar Gömlek Tolga’nın aklına uyan Haluk, saçlarındaki beyazları koyultmak için bir şampuan kullanır. Fakat sonuç Haluk’u hiç de mutlu etmez. Saçlarının yeni halini Meltem’den bile saklayan Haluk, şapka ile dolaşmaya başlar. Haluk’un yeni saçları büyük merak konusudur. Meltem, Gönül ve Tuna Haluk’un şapkasını çıkarmaya çalıştıkça bir birinden komik anlar yaşanır.

Öte yandan Gönül ve Tuna, Özlem ve Sertaç’ı yemeğe davet eder. Ailenin, Özlem’in Sertaç’tan ayrılmasını sağlayacak büyük bir planı vardır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 33. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.