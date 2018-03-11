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Çocuklar Duymasın 32. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti

Çocuklar Duymasın 32. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti

Çocuklar Duymasın 32. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 18 Mart 2018 Pazar günü ekrana gelecek olan Çocuklar Duymasın dizisinin 32. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Çocuklar Duymasın'ın 32. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 14:19 - Güncelleme: 11-03-2018 14:19

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 32. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Tutku, Meltem onun gerçek yüzünü ortaya çıkardığında bir söz vermişti. Geri dönecek ve Meltem’in korkulu rüyası olacaktı. Tutku sözünü tuttu, baştan aşağıya değişti. Bam başka bir insan oldu. Havuç’la samimi arkadaş oldu... Şimdi sıra ailenin içine girmesindeydi.

Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, günlerdir herkes, Havuç’un arkadaşı Alev’i merak ediyordu. Büyük buluşma sonunda yaşanıyor.

Meltem ve Haluk'un özel fotoğrafları internete düşer. Kimin paylaştığı mechul olsa da Haluk bu durumdan çok mutsuz olur.

Remzi ve Kadriye, mutlu bir birlikteliğe adım atmak üzeredir. Fakat önce çıkartmaları gereken maskeler vardır.

Tuna, reklam projesinde Hüseyin ve Şükrü'yü reklam yüzü yapmak ister. Bu teklifi geri çevirmeyen Hüseyin ve Şükrü, artık ünlü sayılabilirler.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 32. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • deniz 11 Mart 2018 14:38 diziyide sırf senin için izliyorum canım gülinciğim

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