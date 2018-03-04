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Çocuklar Duymasın 31. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Çocuklar Duymasın 31. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Çocuklar Duymasın 31. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 11 Mart 2018 Pazar günü ekrana gelecek olan Çocuklar Duymasın dizisinin 31. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Çocuklar Duymasın'ın 31. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 13:59 - Güncelleme: 04-03-2018 13:59

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Haluk ve Meltem, Havuç’un esrarengiz arkadaşı Alev’i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç’un arkadaşı Alev’le tanışmak için eve gelenler, Alev’in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.

Haluk ve Meltem, Havuç’un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır? Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç’ı, Haluk’ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk’u oldukça sinirlendirir.

Kural sonunda yıkıldı! Haluk ve Meltem dudak dudağa

ÇOCUKLAR DUYMASIN 31. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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