Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Kanal D'nin pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşen dizisi Çocuklar Duymasın, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Çocuklar Duymasın dizisi 29. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, herkes Tutku’dan kurtulduklarını sanıp, derin bir nefes almıştır. Ancak, özellikle aşık olduğu adamın gözleri önünde küçük düştüğü için çok sinirli olan Tutku’nun intikamı gecikmeyecektir. Tutku, Haluk ve Meltem’in mutluluğunu bozmak için geri dönecek ve bu sefer daha tehlikeli olacaktır.

Arkalarından dönen oyunlardan bihaber şekilde hayatlarına mutlu mutlu devam eden Haluk ve Meltem’in hayatı, aldıkları bir telefonla alt üst olur. Oğulları Havuç’a bir süredir kimse ulaşamamaktadır. Havuç ortadan bir anda kaybolmuştur. Haluk ve Meltem yana yakıla Havuç’u aramaya başlarlar, Havuç’un nerede olduğu büyük merak konusudur!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.