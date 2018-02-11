Çocuklar Duymasın 28. bölüm fragmanı Tutku ve Meltem arasındaki savaş sürecek mi?

Pazar günleri Kanal D'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden 28. yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutku amacına ulaşmıştır! Herkes Tutku’nun masum olduğunu, Meltem’in hayaller gördüğünü düşünmektedir. Tutku herkesi arkasına alır ve Meltem’in üzerine gitmeye devam eder. Meltem, Tutku’ya ve sevdiği herkese karşı tek başına mücadele etmeye başlar.

Tutku, Meltem’in günlüğüne Meltem’in ağzından cümleler yazar. Yazılanları okuyanlar, Meltem’in iyice hasta olduğunu düşünür. Kimseyi ikna edemeyen Meltem’in, Tutku’dan kurtulması için zekice bir plan yapması gerekmektedir. Meltem öyle bir şey yapar ki, Tutku hayatında ilk defa böylesine bir şok yaşar. Gerçekler ortaya çıkar ve düğüm çözülür. Ancak Tutku’dan kurtulmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.