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Çocuklar Duymasın 28. bölüm fragmanı Tutku ve Meltem arasındaki savaş sürecek mi?

Çocuklar Duymasın 28. bölüm fragmanı Tutku ve Meltem arasındaki savaş sürecek mi?

Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 18 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Çocuklar Duymasın 28. bölümde neler olacak? Kanal D'de ekrana gelen ve yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Çocuklar Duymasın 28.yeni bölüm fragmanı internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 11:28 - Güncelleme: 11-02-2018 11:28

Pazar günleri Kanal D'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden 28. yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutku amacına ulaşmıştır! Herkes Tutku’nun masum olduğunu, Meltem’in hayaller gördüğünü düşünmektedir. Tutku herkesi arkasına alır ve Meltem’in üzerine gitmeye devam eder. Meltem, Tutku’ya ve sevdiği herkese karşı tek başına mücadele etmeye başlar.

Tutku, Meltem’in günlüğüne Meltem’in ağzından cümleler yazar. Yazılanları okuyanlar, Meltem’in iyice hasta olduğunu düşünür. Kimseyi ikna edemeyen Meltem’in, Tutku’dan kurtulması için zekice bir plan yapması gerekmektedir. Meltem öyle bir şey yapar ki, Tutku hayatında ilk defa böylesine bir şok yaşar. Gerçekler ortaya çıkar ve düğüm çözülür. Ancak Tutku’dan kurtulmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • mergen 11 Şubat 2018 15:37 diziyi mazbut türk ailesi örnegi diye izliyorduk brezilya dizilerini geçti artık izlemiyoruz sinirleri yıpratıyor.

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