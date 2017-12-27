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Çocuklar anlattı yurt görevlisinin pislikleri ortaya döküldü!

Çocuklar anlattı yurt görevlisinin pislikleri ortaya döküldü!

İzmir Dikili’de özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun temizlik görevlisinin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada çocuklar, uzmanlara yaşananları anlattı. Ömer Faruk Ergen'in cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 08:50 - Güncelleme: 27-12-2017 08:50

İzmir'in Dikili İlçesi'nde özel bir yurtta Ömer Faruk Ergen isimli görevlinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasına yönelik skandala ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlı Ömer Faruk Ergen, 12 yaşındaki bir öğrenci ile kendi rızasıyla birlikte olduklarını iddia etmişti. 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı raporla doğrulanmıştı. Skandal olayla ilgili son gelişme ise cinsel istismara uğrayan çocukların yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. Ömer Faruk Ergen'in cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği öğrenildi.

İki öğrencinin anlatımlarında, temizlik görevlisi Ömer Faruk Ergen’in cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere de istismarda bulunduğu iddiaları yer aldı.

BASKI VE ŞİDDET UYGULAMIŞ: Çocukların, Ergen’in kendisine direnmeye çalışan bazı öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığını ileri sürdüğü de kaydedildi. Uzmanların yurtta kalan diğer çocukları da dinlemek istedikleri, bunun için de ailelerine ulaşmaya çalıştıkları belirtildi. Ergen, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, yurt hakkında kapatma kararı verilmişti.

WHATSAPP GURUBU KURMUŞ: Öğrencilere baskı yapan Ömer Faruk E.'nin 9 çocukla WhatsApp'tan grup oluşturduğu, buradan cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı. Ömer Faruk E.'nin 9 çocuğa istismarda bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

''İKİ DEFA CİNSEL İLİŞKİ YAŞADIM'' DEMİŞTİ

Önceki gün tutuklanan Ömer Faruk E.'nin ifadesinde, "Öğrencilerin din dersine de giriyordum. 12 yaşındaki bir çocukla 2 defa cinsel ilişki yaşadım. 12 yaşındaki diğer çocuk ile kendi rızası ile birlikte oldum. WhatsApp konuşmalarından da anlaşıldığı gibi çocuk beni ilişkiye girmek için  çağırdı. İddia edildiği gibi diğer çocukla ilişkim hiç olmadı" demişti.

BENZER İDDİALAR DAHA ÖNCE DE ÇIKMIŞ

Ergen’in daha önce bir camide görev yaptığı ve benzer iddiaların çıkması üzerine yurtta çalışmaya başladığı da ileri sürüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 27 Aralık 2017 10:06 TÖLERANS MÜSEMAHA GÖSTERİRSEN BUNLARA ORTAYA BÖYLE SAPIKLAR ÇIKAR BU SAPIKLIKLAR NEDEN HEP ÖĞRENCİ YURTLARINDA OLUYOR ARAŞTIRAN BİR KURUM VARMI ACABA ÖZEL VE TARİKAT CEMEAT YURTLARI DERHAL KAPATILMALIDIR DEVLET KENDİ YURTLARINA ALMALIDIR BUNDAN SONRADA İZİN VERİLMEMELİDİR DAHA BİLMEDİĞİMİZ NELER VAR HANGİ YURTLARDA NELER OLUYOR KİMSE BİLMİYOR

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