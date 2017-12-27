Çocuklar anlattı yurt görevlisinin pislikleri ortaya döküldü!

İzmir'in Dikili İlçesi'nde özel bir yurtta Ömer Faruk Ergen isimli görevlinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasına yönelik skandala ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlı Ömer Faruk Ergen, 12 yaşındaki bir öğrenci ile kendi rızasıyla birlikte olduklarını iddia etmişti. 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı raporla doğrulanmıştı. Skandal olayla ilgili son gelişme ise cinsel istismara uğrayan çocukların yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. Ömer Faruk Ergen'in cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği öğrenildi.

İki öğrencinin anlatımlarında, temizlik görevlisi Ömer Faruk Ergen’in cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere de istismarda bulunduğu iddiaları yer aldı.

BASKI VE ŞİDDET UYGULAMIŞ: Çocukların, Ergen’in kendisine direnmeye çalışan bazı öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığını ileri sürdüğü de kaydedildi. Uzmanların yurtta kalan diğer çocukları da dinlemek istedikleri, bunun için de ailelerine ulaşmaya çalıştıkları belirtildi. Ergen, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, yurt hakkında kapatma kararı verilmişti.

WHATSAPP GURUBU KURMUŞ: Öğrencilere baskı yapan Ömer Faruk E.'nin 9 çocukla WhatsApp'tan grup oluşturduğu, buradan cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı. Ömer Faruk E.'nin 9 çocuğa istismarda bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

''İKİ DEFA CİNSEL İLİŞKİ YAŞADIM'' DEMİŞTİ

Önceki gün tutuklanan Ömer Faruk E.'nin ifadesinde, "Öğrencilerin din dersine de giriyordum. 12 yaşındaki bir çocukla 2 defa cinsel ilişki yaşadım. 12 yaşındaki diğer çocuk ile kendi rızası ile birlikte oldum. WhatsApp konuşmalarından da anlaşıldığı gibi çocuk beni ilişkiye girmek için çağırdı. İddia edildiği gibi diğer çocukla ilişkim hiç olmadı" demişti.

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Ergen’in daha önce bir camide görev yaptığı ve benzer iddiaların çıkması üzerine yurtta çalışmaya başladığı da ileri sürüldü.

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