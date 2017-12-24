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Çocuk tacizcisine meydan dayağı bağırmaya başladı

Çocuk tacizcisine meydan dayağı bağırmaya başladı

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binada, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen M.Ş.E. (21) , esnaf tarafından darp edilerek polis ekiplerine teslim edildi.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 16:12 - Güncelleme: 24-12-2017 16:12

DİYARBAKIR'ın Merkez Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım ile Dicle Sokak keşisiminde bulunan bir apartmanının girişinde saat 12.00 sıralarında M.Ş.E., bir kız çocuğunu bina girişine götürdü. Kız çocuğunun bağırması nedeniyle bina içerisinde oturanlar ve bina altında dükkanları bulunan esnaflar, binaya girdi. Kız çocuğunu ağlayarak gören esnaf ve bina sakinleri M.Ş.E., isimli şüpheliyi dövmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS ELLERİNDE ZOR ALDI: Öfkeli grubun elinden güçlükle M.Ş.E.'yi alan polis, otomobile bindirerek gözaltına aldı. Polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini güvenlik kamerası ile görüntülendi.

"12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM VAR": Esnaf Hatip Dora, üst komşuların şahsı yakaladıklarını ve hırsızlık olayı sandıklarını söyledi. Dora, “Ama taciz olayı olduğunu söylediler. Biz de insani olarak görevimizi yerine getirdik. Müdahale ederek polise teslim ettik. Empati kurdum 12 yaşında çocuğum var. Vicdanen rahat olmak için. Topluca bu olaylara müdahale etmezsek sonumuz kötü" dedi.

Esnaf Muhammed Koç ise olayı gördüğünde esnafların kavga ettiğini düşündüğünü ancak daha sonra olayın taciz olduğunu öğrendiğini belirterek, "O an kardeşimi düşündüm. Elimden geleni yaptım. Toplum olarak bu tür olaylara karşı çıkmazsak devamı gelir. Bunu yaptık bir daha olmasın" diye konuştu. Gözaltına alınan M.Ş.E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 20:10 ulu orta taciz ve tecavüz,darp,hırıszlık gib bilumum cürümler yapılır oldu.her cürümde cürüm sahiplerini savunanlar var.bakalım bu cürüme nasıl savunacaklar?cürüm işleyenleri savunanalrın insanlıklarından ve müslümanalıkalrından şüphe duyarım.

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