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Çocuk sürücünün kurbanı Yaren duvağıyla uğurlandı

Çocuk sürücünün kurbanı Yaren duvağıyla uğurlandı

İstanbul'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez, duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 19:50 - Güncelleme: 24-02-2018 19:50

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez duvağıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Büyükölmez için Üsküdar Şakirin Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez'in güçlükle ayakta durduğu görülürken, taziyeleri baba Timur Büyükölmez kabul etti.

BİRBİRİLERİNE SARILARAK AĞLADILAR

Cenazeye Yaren Büyükölmez'in yakınları, okul arkadaşları, öğretmenleri katıldı. Büyükölmez'in 6 yaşındaki kardeşi Yağmur Büyükölmez ise cenazeye getirilmedi. Büyükölmez'in tabutuna duvak örtülüp çiçekler konuldu. Büyükölmez'in anne ve babası tabutun başında birbirine sarılarak ağladı.

“SABAH OKULA GÖNDERDİM BİR DAHA GELMEDİ"

Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez, “Ben kızımı kaybettim, karşı tarafa ne diyeyim o da 16 yaşında. Benim Yaren'im geri gelemeyecek ki… Benim kızım olay yerinde can vermiş, bir hiç uğrana, yok pahasına. Sabah okula gönderdim bir daha gelmedi" dedi.

Baba Timur Büyükölmez ise “Benim kızımın çiçeklerini gördünüz mü? Dekanlar bile gelmiş buraya. Kendi başarısı, bizim için değil, kendi için istikbali için çalışıyordu" şeklinde konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Yaren Büyükölmez Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

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  • Misafir 24 Şubat 2018 21:35 trafik canavarları iş başında kol geziyor

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