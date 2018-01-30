'Çocuk pornosu' ortaya çıkınca intihar etti

ABD'nin meşhur komedi dizilerinden 'Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı. Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu.
ABD'nin meşhur komedi dizilerinden 'Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı.Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu.
ABD'nin meşhur komedi dizilerinden 'Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı.Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu. Kaynak: Ünlü oyuncu hayatına son verdi
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