Çocuk parkındaki trafo öldürdü! 8 yaşındaki çocuk saklambaç oynarken...

ÇEKMEKÖY'deki çocuk parkında arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Mahalleli parkta trafo olmasına tepki gösterirken, baba Metin Açık, "Trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Bunun hesabını verecekler" dedi.

SAKLAMBAÇ OYNARKEN SAKLANDI... Arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık, dün saat 17.00 sıralarında çocuk parkında parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Arkadaşları hemen çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUNUN HESABINI VERECEKLER... Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, "8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Bana komşular telefon etti. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. Bunun hesabını verecekler bana" dedi.

Mahalle sakinleri de parkta toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.