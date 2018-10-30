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Çocuk parkındaki trafo öldürdü! 8 yaşındaki çocuk saklambaç oynarken...

Çocuk parkındaki trafo öldürdü! 8 yaşındaki çocuk saklambaç oynarken...

İSTANBUL Çekmeköy'deki bir parkta saklambaç oynayan 8 yaşındaki çocuk, saklandığı trafodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 12:05 - Güncelleme: 30-10-2018 12:05

ÇEKMEKÖY'deki çocuk parkında arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Mahalleli parkta trafo olmasına tepki gösterirken, baba Metin Açık, "Trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Bunun hesabını verecekler" dedi.

SAKLAMBAÇ OYNARKEN SAKLANDI... Arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık, dün saat 17.00 sıralarında çocuk parkında parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Arkadaşları hemen çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUNUN HESABINI VERECEKLER... Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, "8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Bana komşular telefon etti. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. Bunun hesabını verecekler bana" dedi.

Mahalle sakinleri de parkta toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Pinus Nigra 30 Ekim 2018 12:23 Elektrikçiler ihanet içinde. Geçenlerde bir elektrik teli koptu, caddeye düştü. Bir duyarlı vatandaş olarak ilçenin elektrik arızasını aradım kimse açmadı. İlin elektrik arızası olan alo 186'yı aradım. Ben konuşmadan otomatik olarak ilin neresinde hangi saatlerde elektrik kesilecek hangi saatlerde verileceğini ilçe ilçe anlatmaya başladı. Ben de telefonu kapattım.

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