Çocuk parkında çırılçıplak yakalandı! Sapıklığın böylesi

Sapıklar dünyanın her yerinde. ABD'nin Atlanta eyaletinde yaşanan olayda, çocukların önünde soyunan bir sapığı, parkta bulunan çocuklardan birinin babası yakalayınca olanlar oldu. Polisler çıplak adamı çocuğa sarkıntılık suçlamasıyla gözaltına aldı. Görüntüler ise sosyal medyada yayıldı.