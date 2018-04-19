Çocuk oyununda skandal cinsel organı böyle gösterip...

Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Wish'te çocuklara özel olarak hazırlanan bir oyunda gösterilen cinsel organ büyütücü reklamı için eleştirildi. Bu şirketin son 5 ay içerisindeki üçüncü kural ihlali.

Çocuk oyununda skandal cinsel organı böyle gösterip...

ABD menşeli, dünyaca ünlü sanal alışveriş marketi wish adlı sitede yaşanan olay büyük bir skandala neden oldu. Çocuklar için hazırlanan bir cep telefonu oyununda öyle bir reklam gösterildi ki, bir anda dünya bunu konuşmaya başladı.

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Çocuk oyununda skandal cinsel organı böyle gösterip...

Site, çocukların oynadığı bir cep telefonu oyununda içinde bir cinsel organ animasyonunun da yer aldığı cinsel organ uzatıcısı reklamı gösterdiği için eleştirildi. BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, İngiltere’de reklamları denetleyen Reklam Standartları Otoritesi (ASA) Wish.com’un “sorumsuzca” davrandığını ve gelecekte reklamlarının doğru yaş gruplarına gösterildiğinden emin olması gerektiğini söyledi. Bu sitenin beş aydaki üçüncü ihlali.

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Çocuk oyununda skandal cinsel organı böyle gösterip...

Şirket bu üç olayda da eleştirilere yanıt vermedi. Kuralları çiğneyen şirketleri cezalandırma yetkisi kısıtlı olsa da ASA BBC’ye siteye “gerektiğinde baskı yapmaya devam edeceğini” söyledi. ASA’nın kararını açıkladığı reklam, 26 Kasım günü Zynga’nın Crazy Cake Swap ve Ketchapp’ın 2048 oyunlarında çıkmıştı.

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Çocuk oyununda skandal cinsel organı böyle gösterip...

Reklamın gözüktüğü iki oyun da Avrupa’nın video oyun değerlendirme kuruluşu tarafından tüm yaşlara uygun oyunlar olarak tanımlanmıştı. 2048 uygulamasını geliştiren Ketchapp, oyunda gözüken reklamlardan sorumlu olamayacağını düşündüklerini fakat şikayetin ardından oyunun yaş limitini artırdıklarını açıkladı.

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