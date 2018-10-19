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Çocuk kitabında çocuğa tecavüz ettirildi! Rezalete bak...

Çocuk kitabında çocuğa tecavüz ettirildi! Rezalete bak...

Çocukların okuması için hazırlanan bir masal kitabında masal kahramanı küçük kıza tecavüz ettirilip bunun açık açık anlatıldığı ortaya çıktı. Sosyal medya bu skandalla çalkalandı...

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 12:03 - Güncelleme: 19-10-2018 12:22

DURAN Yılmaz tarafından çocuk kitabı olarak yazılan ve 'Türk yazarları çocuk kitapları' serisinde basılan 'Keloğlan ak ülke' isimli kitapta büyük bir skandala imza atıldı. Çocuk kitabında Hızır adında bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasının ayrıntılı olarak anlatılması sosyal medyada büyük tepki gördü. 

BAYGIN KIZIN ÜSTÜNE... Sosyal medyada tepkiyle karşılanan çocuk kitabında "Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: 'Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın' diyerek birden yok oldu" dendi.

ARTIK BENİM KARIM OLDUN... Küçük çocukların psikolojik olarak etkileneceği belirtilen metinlerde "Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak" ifadesi de yer aldı. Kitapta ayrıca şu ifadeler yer aldı:

— Ağabeyi ava gittikten sonra bacısı bulaşıkları yıkadı. Bulaşık suyunu bir yarığı döktü. Masal bu ya, Hızır; o pis surattı, ak sakallı, kocaman kafasıyla bulaşık suyunun döküldüğü yerden çıkmasın mı! Kız, karşısında bu pis suratlı adamı birden görünce bayıldı! Siz, ölen birisi dirildi mi sandınız şimdi? O durmadan dirilen şey, kötülüktür. İyilik, iyi insanlar tarafından yaratılır.

— Neyse dönelim Hızır'a. Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: "Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın," diyerek birden yok oldu.

— Kız ağabeyine olanları söylese çok iyiydi ya korkusundan söyleyemedi. Hızır da her gün gelerek "Seni ağabeyine söylerim." diye korkutup onun koynuna giriyordu. Kız, memnun değildi, ama yapabileceği bir şey de yoktu. Bir gün Hızır dedi ki: "Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak. O doğunca ağabeyinin avdan döndüğü yola bırakacaksın. Avdan gelirken çocuğu bulacak, kucaklayıp getirecek. "Bacım; al bu çocuğu, bir ninni söyle, ak sütün aksın; emdir, büyütelim. İkiyken üç olalım, diyecek. İşte o zaman sen 'Götürrrr! İstemem' diyeceksin.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 13:02 Andımızı kaldırın, bunları okutun. İnsanda utanma arlanma olur. Türk Milletinin üstüne kara bir bulut gibi çöktünüz. Ne yaparsanız yapın güzel günler gelecek.O zaman siz bunların hesabını veriyor olacaksınız...

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