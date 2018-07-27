  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti

MALTEPE'de bir şahıs küçük yaşta bir çocuğu kaçırırken, çevrede ki vatandaşlar tarafından linç edildi. Çocuğu kaçıran zanlıyı polisler linçten kurtarırken, şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 08:57 - Güncelleme: 27-07-2018 08:57

istanbul Maltepe’de bir şahıs küçük yaşta bir çocuğu kaçırırken, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.
Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B.(38) İsimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaşta ki E. B'Yİ kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar ise G.B'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. G.B'yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra önce hastaneye götürüldü fakat burada şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI
Polis Merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırasında G.B. hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • İSTANBUL 27 Temmuz 2018 09:32 ELLERİNİZE SAĞLIK HEPİNİZİ KUTLUYORUM MAALESEF SOKAKDA GÜVENLİK ZAAFİYETİ BÖYLESİ HOŞ OLMAYAN OLAYLAR İNŞALLAH BİR DAHA YAŞANMAZ, AYRICA BİRDE AF OLACAĞINI DÜŞÜNMEK SOKAKLARI KATIL HAYDUT HIRSIZ UĞURSUZA TESLİM ETMEKTİR. TAKDİR ETTİĞİM SN BAHÇELİ BU AFFIN OLMASINA İSRAR ETMEZ.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro