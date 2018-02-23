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Çocuk istismarına ağırlaştırılmış müebbet

Çocuk istismarına ağırlaştırılmış müebbet

Çocuklara yönelik cinsel istismarlar için hükümet yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni düzenlemeyle ilgili bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 21:29 - Güncelleme: 23-02-2018 00:16

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında son dönemde yaşanan çocuklara cinsel istismar vakaları ve hükümetin cezalarda yapmayı düşündüğü değişiklikler gündeme geldi.

Programda söz alan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, hükümetin çalışmasını yaptığı çocuklara cinsel istismar cezalarındaki değişiklikler konusunda açıklamalarda bulundu.

Selvi, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında iyi hal indiriminin kaldırılacağını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

Selvi sözlerini şöyle sürdürdü; "Bazı mahkemeler iyi hal indirimi uyguluyor bazıları uygulamıyor. Bu toplumda tepki oluşturuyor. Çalışmada ayrıca yaş tasnifi de getiriliyor. 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olarak. 18'e çekilmesi konusunda da teklif var. Ayrıca mağdurların korunması, çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi konusunda da bir çalışma yürütülecek.

Komisyon bu çalışmaları süratle yapıp Cumhurbaşkanı'na götürülecek ve gereken adımlar atılacak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Alper aga 22 Şubat 2018 23:37 Sadece tecavüze değil cana kiyanida idam etmeli cana can almali

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdülkadir Selvi
ABDÜLKADİR SELVİ KİMDİR?

Abdülkadir Selvi; 1964 yılında Sivas Yıldızeli’nde doğdu. Alevi kökenli olan Abdülkadir Selvi evli ve 3 çocuk babası. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olan Abdülkadir Selvi aynı zamanda CNN Türk'te konuk olarak

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