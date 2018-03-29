Çocuk hırsızı önce itiraf ettirip sonra dövdüler! Serbest kaldı..

Sultangazi Gazi ve Yunus Emre Mahallesi’nde çok sayıda hırsızlık olayının yaşanması üzerine vatandaşlar canından bezdi. Bunun üzerine harekete geçen mahallelinin gençleri, hırsızlık için evlere giren 13 yaşındaki A.T.’yi yakalayarak mahalledeki bir parka götürdü. A.T.’yi önce yaptığı hırsızlıkları itiraf ettiren gençler ardından da darp etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gençlerin serbest bıraktığı A.T. geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1425 Sokak üzerindeki bir eve girdi.