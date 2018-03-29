Çocuk hırsızı önce itiraf ettirip sonra dövdüler! Serbest kaldı..

İSTANBUL Sultangazi’de hırsızlık için girilmedik ev bırakmayan 13 yaşındaki çocuk hırsız, mahallenin gençleri tarafından yakalanarak götürüldüğü parkta önce suçu itiraf ettirildi ardından da darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çocuk hırsız daha sonra polis tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda gözaltına alındığını öğrenilen M.A.Ç. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sultangazi Gazi ve Yunus Emre Mahallesi’nde çok sayıda hırsızlık olayının yaşanması üzerine vatandaşlar canından bezdi. Bunun üzerine harekete geçen mahallelinin gençleri, hırsızlık için evlere giren 13 yaşındaki A.T.’yi yakalayarak mahalledeki bir parka götürdü. A.T.’yi önce yaptığı hırsızlıkları itiraf ettiren gençler ardından da darp etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gençlerin serbest bıraktığı A.T. geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1425 Sokak üzerindeki bir eve girdi.
ELEKTRİKLİ TESTERE İLE YAKALANDI: Hırsız buradan elektrikli testere ile el feneri çaldıktan sonra kaçmaya başladı. O esnada Gazi Cebeci Caddesi devriye gezen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı fark ederek “dur” ihtarında bulundu. Polis ekiplerini gören hırsız ise ihtara uymayarak elindeki testereyi bırakıp kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T. çaldığı malzemelerle birlikte Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Hırsızlık suçundan çok kez gözaltına alındığı öğrenilen A.T. bürodaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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