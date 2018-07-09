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Çocuk gelin dayağı! Damadın burnunu kırdı

Çocuk gelin dayağı! Damadın burnunu kırdı

Düğün fotoğrafçısı Onur Albayrak'ın 'çocuk gelin' istismarına tepki gösterip damadın burnunu kırdığı şeklindeki habere ilişkin Albayrak'tan açıklama geldi. Olayı doğrulayan Albayrak, yaşananı kabul edemediğini ve yaptığı hareketten dolayı pişmanlık duymadığını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 11:01 - Güncelleme: 09-07-2018 11:01

Düğün fotoğrafçısı Onur Albayrak'ın 'çocuk gelin' istismarına tepki gösterip damadın burnunu kırdığı şeklindeki habere ilişkin Albayrak'tan açıklama geldi.

Dün sosyal medyada yayılan "Fotoğrafçıdan damada anlamlı dayak" haberi doğrulandı.

Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen geline kaç yaşında olduğunu sordu. Habere göre “15” cevabını alınca da “çocuk gelin fotoğrafı çekemem” diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine damat, anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen damat ile fotoğrafçı arasında yaşanan kavgada damadın burnu kırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan haber fotoğraflarının ardından açıklama yapan Onur Albayrak, "İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet maalesef durum bu, keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bir daha olsa gene çekmiyorum der miyim evet derim. Kimse kusura bakmasın, çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiç bir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez. Çocukların saçına duvak takılmaz, kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 11:21 Fotoğrafçı doğrusunu yapmış...Sübyancı sapık bir herifin küçük bir kız çocuğuna aleni olarak tecavüz etmesine tahammül edememiş...

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