Çocuğunuzu uzak tutmanız gereken ortamlar

Yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilen grip, ciddiye alınması gereken bir sağlık problemi olarak dikkat çekiyor. Kışın başlamasıyla birlikte grip salgınının daha da arttığını belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Erol Comart, şöyle konuştu:

“Grip, influenza isimli virüsün sebep olduğu, 38 derece üzerinde ateş, halsizlik, ağrı, titreme ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı bir enfeksiyondur. Damlacık yolu ile bulaşan bir hastalık olduğunu için öksürük veya nefesle bir başkasına bulaşabilir. Ama çocuklar arasında oyuncaklarından ve dokundukları yerlerden de bulaşma riski var. Bu hastalık iyi huylu seyretmiş olsa bile tehlikeli boyuta da ulaşabiliyor. Önemsenmeyen hastalık sinüzit, zatüre ve ölüme kadar uzanan tablolar ortaya çıkarabiliyor”

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül olabildiğini anlatan Erol Comart, “Tedavisinden ziyade önlenmesi mühim. Şu anda salgın döneminde toplumun büyük bir kısmı griple baş etmeye çalışıyor. Bunun için toplu alanlara mecbur kalmadıkça girmemek gerekiyor. Mümkün olduğunca hasta olan kişilerle teması azaltmak gerekiyor. El hijyeni ve temizlik ön önemli korunma yöntemlerinde biridir” diye konuştu.