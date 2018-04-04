Çocuğunuzdaki terlemeye dikkat!

Çocuklar, aktif ve hareketli yapıları nedeniyle, ısısı düşük olan ortamlarda bile daha çok terliyor. Çocuklarda aşırı terlemenin nedenleri...

Terlemeye özellikle; ağız çevresinde morarma, soluk durması ya da ağlarken tekleme eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir uzman doktora başvurulması gerekiyor. Çünkü terleme, bazı önemli sağlık sorunları nedeniyle de aşırı düzeyde olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Soner Demirel, önemli hastalıkları habercisi olabilen çocuklarda aşırı terlemenin nedenleri hakkında bilgi verdi. Twitter

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1. GENİZ ETİ BÜYÜKLÜĞÜ TERLEME NEDENİ: Burun tıkanıklığı ve geniz eti büyüklüğü çocuklarda görülen terlemenin önemli bir nedenidir. Özellikle geniz etinin büyük olması sık nefes alıp vermeye neden olduğu için kalp ritmini hızlandırır ve terlemeye yol açar. Geniz eti büyük olan çocuklarda, terlemeye eşlik eden uyku apnesi de görülmektedir. Twitter

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2. ALERJİ VE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT: Çocuklarda görülen solunum yolu hastalıkları ile alerji terlemenin önemli sebepleri arasında yer alır. Solunum yolunun tıkanması ve alerji nedeniyle burun etlerindeki şişmeler ile geniz salgısının artması, sıkıntılı solunuma ve buna bağlı olarak da aşırı terlemeye zemin hazırlar.



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