Çocuğun yüzü bu hale geldi acı gerçek ise bambaşka...

Rebecca’nın hamileliği sancılı geçmişti. Çeşitli nedenlerden dolayı kadın erken doğum yapmak zorunda kaldı. Başta kızı Matilda’da sorun yok gibiydi. İlerleyen günlerde gerçeğin farkına varıldı.

Çocuğun yüzü bu hale geldi acı gerçek ise bambaşka...

Rebecca’nın hamileliği sancılı geçmişti. Çeşitli nedenlerden dolayı kadın erken doğum yapmak zorunda kaldı. Başta kızı Matilda’da sorun yok gibiydi. İlerleyen günlerde gerçeğin farkına varıldı.

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Çocuğun yüzü bu hale geldi acı gerçek ise bambaşka...

Küçük kızın suratında büyük ve koyu renkte doğum lekeleri çıktı. Doktorlar önce bunun morluk olduğunu düşünse de sonradan gerçeğin farkına vardılar.

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Çocuğun yüzü bu hale geldi acı gerçek ise bambaşka...

Kızın suratındaki doğum lekesiydi. İki hafta sonra Matilda’ya Sturge Weber sendromu teşhisi koyuldu. Sendrom, nöbetlere ve öğrenmekte güçlük çekmeye neden oluyor.

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Çocuğun yüzü bu hale geldi acı gerçek ise bambaşka...

Hastalanan Matilda, İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Adler Hey Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailenin sevinci kursağında kaldı. Belki de çocuklarının yaşayamayacağı haberini aldılar. Üstüne üstlük Matilda’nin kalbinde iki farklı delik olduğu ortaya çıktı. Matilda savaşçı ruhlu bir çocuk çıktı. Operasyonlar riskli olmasına rağmen var gücüyle dayandı.

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