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Çocuğa tecavüz edip öldüren sapık halkın gözü önünde asılacak

Çocuğa tecavüz edip öldüren sapık halkın gözü önünde asılacak

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta 2 yaşında çocuğu cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Gemer, mahkemece idam cezasına çarptırıldı. Gemer'in halkın gözleri önünde önünde idam edileceği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 12:23 - Güncelleme: 15-10-2018 12:23

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Bağdat Mahkemesi, 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduktan sonra öldüren katil Mustafa Gemer’i idama mahkum etti.

Irak İçişleri Bakanı Kasım El Araci’nin katılımıyla yürütülen olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bağdat Mahkemesi, 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunup öldüren Mustafa Gemer’in idam edilmesine hükmetti.

2003'TEN BU YANA İLK DEFA BİR MAHKUM HALKIN GÖZÜ ÖNÜNDE İDAM EDİLECEK
İdam kararının kentin bilinen bir meydanında halkın gözleri önünde infaz edilmesini kararlaştıran mahkeme, 2003 yılından bu yana ilk defa bir suçlunun halkın gözleri önünde idam edilmesine hükmetmiş oldu.

HANGİ YÜZLE ALLAH'IN HUZURUNA ÇIKACAKSIN
İdam kararından sonra Mustafa Gemer ile konuşan İçişleri Bakanı Kasım El Araci'nin Gemer'e, "Hangi yüzle Allah’ın huzuruna çıkacaksın" diye sorduğu iddia edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • memm 15 Ekim 2018 14:11 Bizim başta Bahçeli olmak üzere AKP ve MHP li vekiller artı diğer bakanlar bunları çıkarmak için uğraşıyor

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