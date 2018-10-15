Çocuğa tecavüz edip öldüren sapık halkın gözü önünde asılacak

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Bağdat Mahkemesi, 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduktan sonra öldüren katil Mustafa Gemer’i idama mahkum etti.

Irak İçişleri Bakanı Kasım El Araci’nin katılımıyla yürütülen olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bağdat Mahkemesi, 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunup öldüren Mustafa Gemer’in idam edilmesine hükmetti.

2003'TEN BU YANA İLK DEFA BİR MAHKUM HALKIN GÖZÜ ÖNÜNDE İDAM EDİLECEK

İdam kararının kentin bilinen bir meydanında halkın gözleri önünde infaz edilmesini kararlaştıran mahkeme, 2003 yılından bu yana ilk defa bir suçlunun halkın gözleri önünde idam edilmesine hükmetmiş oldu.

HANGİ YÜZLE ALLAH'IN HUZURUNA ÇIKACAKSIN

İdam kararından sonra Mustafa Gemer ile konuşan İçişleri Bakanı Kasım El Araci'nin Gemer'e, "Hangi yüzle Allah’ın huzuruna çıkacaksın" diye sorduğu iddia edildi.