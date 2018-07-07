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Çocuğa taciz şüphelisini plajda döverek hastanelik ettiler

Çocuğa taciz şüphelisini plajda döverek hastanelik ettiler

BODRUM'daki halk plajında 12 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu ileri sürülen Mahmut Ç. (42) çevredekiler tarafından dövülerek hastanelik edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 13:26 - Güncelleme: 07-07-2018 13:26

5 Temmuz'da Kumbahçe Mahallesi'ndeki Paşatarlası Halk Plajı'nda denize girip güneşlenen 12 yaşındaki bir erkek çocuğa, iddiaya göre Mahmut Ç. cinsel tacizde bulundu. Çocuğun bağırarak yardım etmesi üzerine kaçmaya çalışan Mahmut Ç., çevredekiler tarafından yakalanıp, tekme tokat dövüldü.

Plajda görevli cankurtaranlar Halil İbrahim Pehlivan ve Kürşat Yağcı'nın durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Mahmut Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

TUTUKLANDI
Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., tutuklandı. Mahmut Ç.'nin darp edildiği sırada çekilip, Facebook'ta paylaşılan fotoğrafları kısa sürede yayıldı.

''AKRABASI ZANNETTİK''
Görgü tanıklarından evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Ali Çakmak, "Bir kişi, erkek çocuğuna sarılıp, okşuyordu. Önce yakını, akrabası zannettik. Ancak bir süre sonra davranışları bir yakını ve akrabasına yakışmayacak şekilde olmaya başladı. Bir iki kez kendisini uyaranlar oldu. Ancak, buna rağmen çocuğu tacizi sürdürdü. Çocuk rahatsız olup, bağırarak yardım isteyince, kaçmaya çalıştı. Ancak, çevredekiler üzerine atladıkları bu kişiyi yakalayıp, dövdü. Adalet suçlunun cezasını mutlaka verir, ancak bu ne cesaret ki yüzlerce kişinin önünde böyle bir şeyi yapmaya yeltenebiliyor" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Emin sezer 07 Temmuz 2018 14:27 Bu mahluk ları hapishane de beslemeyin gereğini anında yapın ki ibret olsun bu tür mahluklara

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