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Çocuğa işkence eden üç sapık vince asıldı

Çocuğa işkence eden üç sapık vince asıldı

10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında vurulduktan sonra vince asıldı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 19:38 - Güncelleme: 09-08-2018 19:38

İç savaş ülkesi Yemen'de 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren üç erkek, başkent Sana'da idam edildi. 27 yaşındaki Muhammed Said el Ukri, 19 yaşındaki Abdulcelil el Ashab ile yine 19 yaşındaki Galib el Raşidi, ellerini kelepçeleyip işkence ettikleri kurbanın cesedini metruk bir eve gizlediler.

Başkent Sana'daki infaz sırasında mavi bir tulum giyen pedofilleri izlemek için çok sayıda kişi meydanda toplandı. Üç pedofili erkek önce ateş açılarak öldürüldü, ardından vince asıldı. İdamı izleyenlerin bir çoğu, cep telefonlarıyla asılan saldırganların fotoğraflarını çekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • OFLU BABA 09 Ağustos 2018 19:52 HELAL OLSUN SU UC SEREFSIZI ASANLARA GOZLERINIZDEN OPERIM TURKIYEDEDE COCUKLARA TECAVUZ EDENLERE UC OGUN YEMEK CAY KAHVE PAMUKLU YATAK IKRAM EDILIYR BEDAVA YE IC YAT YAPTIGI YANINDA KAR CEZA EVINDEN CIKACAKLARI GUNU HASRETLE BEKLIYORLAR KIMBILIR KAC COCUGA DAHA TECAVUZ EDECEKLER LANET OLSUN BOYLE HUKUKA

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