Cocu'dan sonra sazı eline aldı idmana damga vurdu!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.



