Cocu'dan sonra sazı eline aldı idmana damga vurdu!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
ERWİN KOEMAN SAZI ELİNE ALDI: Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında görevine son verilen Cocu'nun yerine Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlayan Erwin Koeman'ın idmanda bazı futbolcularla yakından ilgilenmesi ve onları sık sık uyarması dikkatlerden kaçmadı.
Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
İşte idmandan kareler...
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