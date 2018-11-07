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Cocu'dan ayrılık sonrası ilk sözler!

Cocu'dan ayrılık sonrası ilk sözler!

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Philip Cocu, ilk kez konuştu. Cocu, ''Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 10:21 - Güncelleme: 07-11-2018 10:21

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Philip Cocu, ilk kez konuştu. Ali Koç'un aldığı karara saygı duyduğunu kaydederek, "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim" dedi.
 
''SORUMLU BENİM''
Milliyet'in haberine göre; Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek, "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi" dedi.
 
Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.
 

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  • Misafir 07 Kasım 2018 11:04 TABİKİ AL PARAYI KEYFİNE BAK ÇALIŞMASANDA OLUR BATAN KÜME DÜŞEN ACI ÇEKEN FENERBAHÇE TARAFTARI SİZİN ALTINIZ KURU KEYFİNİZ YERİNİZDE KULÜPLER BÖYLE YÖNETİLİYOR BÖYLE BORÇ BATAĞINA GİRİYOR

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