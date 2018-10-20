Cocu: Temel problemimiz gol atamamak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gol üretmekte çok zorlanıyoruz. Puan kaybının temel sebebi bu. Son maçlarda takım halinde doğru oynuyoruz, doğru adımlar atıyoruz ama futbolda temel mesele gol atmaktır" dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 0-0 biten Sivasspor maçını değerlendirdi. Cocu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Yine hayal kırıklığıyla ayrıldığımız bir akşam. İyi bir maç oynadık bence. Rakibimiz de pozisyon üretemedi ilk yarıda. Sadece Robinho ile ilgili zorluklar yaşadık. Onu da durdurduk. İkinci yarı daha iyiydik, gol üretmekte çok zorlanıyoruz. Puan kaybının temel sebebi bu. Son maçlarda takım halinde doğru oynuyoruz, doğru adımlar atıyoruz ama futbolda temel mesele gol atmaktır. 1 gol atsak belki değişecek. Mücadele ettiğimiz temel konu bu.

Sivasspor Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Farklı tipte oyuncularımız var, diğer takımlarla kıyaslayamayız. Bu durumda olmamızın birçok sebebi var. Tek sebep olsa bunu değiştirmek çok kolay olurdu. Karmaşık bir durumdayız. Birçok değişim var. Bazı konularda daha iyi oluyoruz. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan memnun olamayız. Birçok değişim yaşıyoruz ama zor durumda da daha iyisini yapmalıydık. Transferin son günlerinde önemli oyuncularımız gitti. Organizasyonda anlamında da değişiklikler yaşadık. Bunların hepsini kenara bırakıp iyi skorlar almaya odaklanmalıyız. Takımda farklı bir baskı oluştu. Tepeye oynamaya alışkın bir takımız. Bir değil 2-3 iyi skor almalıyız ki ileriye bakabilelim. Güzel adımlar da atıyoruz, daha az top kaybı yaşadık. Küçük adımlar, bunlar skorla desteklenmeli. Birlikte mücadele etmeliyiz. Artık önümüzdeki maça konsantre olmak zorundayız."