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Cocu Fener'den kovuldu yeni adresi belli oldu

Cocu Fener'den kovuldu yeni adresi belli oldu

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevine son verilen Cocu'ya talip çıktı. Feyenoord'un taraftarları, "Cocu boşa çıktı" paylaşımında bulunarak teknik direktörleri Bronckhorst'un yerine Cocu'nun getirilmesini talep etti ve bu yönde kampanya başlattı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 09:41 - Güncelleme: 31-10-2018 09:41

Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesinin ardından görevine son verdiği Phillip Cocu'nun yeni adresi de belli oldu.

Görevine son verilen Phillip Cocu'nun henüz İstanbul'dan ayrılmadığı ortaya çıktı. Menajeri Rob Janssen'le durum değerlendirmesi yapan Cocu'nun yönetimle 1 yıllık maaşı olan 1.9 milyon euroluk tazminat konusunu çözüme kavuşturduktan sonra Hollanda'ya gideceği öğrenildi. 

COCU İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR
Hollanda Ligi'ndeki derbide Ajax'a 3­-0 kaybeden Feyenoord'un taraftarları, "Cocu boşa çıktı" paylaşımında bulunarak teknik direktörleri Bronckhorst'un yerine Cocu'nun getirilmesini talep etti ve bu yönde kampanya başlattı.

''BU SÜRECİ BEKLİYORDUM''
Hollanda basını ise Cocu'nun "Bu süreci bekliyordum. Taraftarın benim dışında bir hocanın admı bağırması normal" şeklindeki sözlerine yer verdi.

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