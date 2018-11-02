Cocu bombası! Yeni adresi şaşırtacak

Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Cocu ile yollar ayrılmış yeni teknik direktör arayışı başlamıştı. Fenerbahçe'nin gündemine yerli ve yabancı birçok hoca girerken Cocu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı çalıştırıcının Meksika Milli Takımı’nın başına geçebileceği öne sürüldü.

KONTAK KURULDU

Milliyet'te yer alan habere göre; Taraflar arasında kontak kurulduğu da belirtildi.Meksika Futbol Federasyonu’nun yeni bir teknik adam arayışında olduğu, sarı­-lacivertli ekiple yollarını ayıran deneyimli teknik adamın adaylardan biri olduğu bildirildi.

ESKİ ÖĞRENCİSİYLE BİR ARAYA GELİYOR

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Phillip Cocu’nun, PSV Eindhoven’dan eski öğrencisi olan ve Meksika Milli Takımı forması

giyen Lozano ile de tekrar bir araya geleceğine dikkat çekildi.



