  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cocu bombası! Yeni adresi şaşırtacak

Cocu bombası! Yeni adresi şaşırtacak

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Phillip Cocu için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı çalıştırıcının Meksika Milli Takımı’nın başına geçebileceği öne sürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 14:58 - Güncelleme: 02-11-2018 14:58

Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Cocu ile yollar ayrılmış yeni teknik direktör arayışı başlamıştı. Fenerbahçe'nin gündemine yerli ve yabancı birçok hoca girerken Cocu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı çalıştırıcının Meksika Milli Takımı’nın başına geçebileceği öne sürüldü.

KONTAK KURULDU
Milliyet'te yer alan habere göre; Taraflar arasında kontak kurulduğu da belirtildi.Meksika Futbol Federasyonu’nun yeni bir teknik adam arayışında olduğu, sarı­-lacivertli ekiple yollarını ayıran deneyimli teknik adamın adaylardan biri olduğu bildirildi.

ESKİ ÖĞRENCİSİYLE BİR ARAYA GELİYOR
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Phillip Cocu’nun, PSV Eindhoven’dan eski öğrencisi olan ve Meksika Milli Takımı forması
giyen Lozano ile de tekrar bir araya geleceğine dikkat çekildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cocu bombası! Yeni adresi şaşırtacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 15:16 aman gitsin boşa gereksiz para ödenmesin çalışmayan adama zaten bir hataydı hollandalı hoca tercihi

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro