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CNN'den şok iddia: Suudiler cinayeti kabul edecek

CNN'den şok iddia: Suudiler cinayeti kabul edecek

CNN, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda sorgu sırasında yanlışlıkla öldürüldüğüne yönelik açıklama yapmaya hazırlandığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 23:04 - Güncelleme: 16-10-2018 00:01

CNN, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili şok bir iddiayı gündeme getirdi. CNN International'da yer alan habere göre Suudi Arabistan, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta sorgu sırasında yanlışlıkla öldürüldüğüne ilişkin bir raporla cinayeti kabul edecek.

CNN'in Ankara'daki kaynağına dayandırdığı haberde gazetecinin Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan tarafından rapor hazırlandığını ve bu raporun kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

İddialara göre raporda, Cemal Kaşıkçı'nın sorgu sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü kabul edilecek ve cinayetle ilgili olarak Türkiye'ye gelen ve olayın gerçekleştiği saatlerde konsoloslukta bulunan yetkililerin sorumlu tutulacağı kaydedildi.

Bu arada aynı kaynak, raporun henüz hazırlık aşamasında olduğu ve bazı bölümlerin değişebileceğini belirtti. 

Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili daha önce yaptıkları açıklamada, gazetecinin İstanbul'daki konsolosluk binasına giriş yaptığını; ancak daha sonra ayrıldığını açıklamış fakat iddiayla ilgili hiçbir kanıt sunamamıştı.

Türk polisi Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 01:26 dalga gecer gibi ya...bir insanin canini almak ne kadar kolay oldu bu cirkin dünyada...herkes kafasına göre takiyor...futbolcular bile silahlı mafya gibi....allahim sen bizi koru ve akil fikir ver!

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