CNN International son dakika duyurdu! ABD'yi sarsan gelişme

Rusya soruşturmasında iyice köşeye sıkışan ABD Başkanı Donald Trump'ın korktuğu başına geliyor. Seçimlerdeki Rus parmağını araştıran özel savcı Robert Mueller'in Başkan Trump'ı doğrudan sorgulamak istediğini CNN International dünyaya 'son dakika' haberi olarak duyurdu.

milliyet.com.tr'nin haberine göre, ABD liderinin avukatları, daha önce Başkan Trump'ın söz konusu sorulara yazılı yanıt verebileceğini ilan etmişti. Avukatlar, ayrıca soruşturmanın seçim dönemini kapsamasını istiyor.ABD'yi sarsan gelişmeler, Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan Rusya soruşturmasını bitirmesini istedikten saatler sonra yaşandı.

TRUMP SORUŞTURMAYI HEDEF ALDI: Twitter'dan mesaj yayınlayan Trump, Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı hedef alarak "Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın bu hileli cadı avına hemen şimdi, ülkemizi daha fazla lekelemeden son vermesi gerekiyor" demişti. Ancak Sessions geçen yıl Mueller'in soruşturmasından ismini çekmişti. Bakan yerine soruşturmayı idare görevini Yardımcısı Rod Rosenstein yürütüyor.

TRUMP RUSYA'NIN GÖLGESİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR: Başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinden bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan Donald Trump, yargılanan eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ile arasına da mesafe koymaya çalışıyor. Trump, Manafort için, "Benim çok çok kısa bir süre çalıştı" diye konuştu.Daha önce Rusya ile Trump ekibinin ilişkilerini itiraf eden Manafort, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından hakim karşısında.Seçimlerdeki Rusya parmağının detayları ortaya çıktıkça önce gelişmeleri inkar eden Trump ve ekibi, aradan süre geçince kabul etme yöntemini seçti.8 Kasım'daki tarihi seçimlerde Demokrat aday Hillary Clinton'ı sürpriz şekilde mağlup eden Donald Trump, kampanya döneminde Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söylemişti.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI: Kısa süre sonra Trump'ın kampanya müdürü Paul Manafort, Moskova adına attığı adımlar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı ve ilk zayiat olarak kayıtlara geçti.ABD'nin seçim sistemine siber saldırılar düzenleyen Moskova'nın Trump'a yardım ettiği istihbarat örgütleri tarafından dile getirildi, medya Trump'ın ekibiyle Moskova arasındaki ilişkileri didikledi.

SEKS KASETİ HABERLERİ DÜNYAYI ÇALKALADI: Trump'ın Moskova'daki güzellik yarışmasına gittiği zaman seks kasetinin çekildiği haberleri, haftalarca dünyayı çalkaladı.BBC muhabiri Paul Wood, CIA'in elinde ABD başkanlık kampanyasına Kremlin'den para gittiğini gösteren bir konuşma kaydı olduğunu yazdı. Söz konusu kayıtla başlayan süreç, gizli ABD mahkemesi FİSA'dan alınan izleme iznine kadar uzandı.

Fırtına içerisinde ikinci kurban, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn oldu. Rusya Büyükelçisi Sergey Kislyak'la göreve başlamadan iki kez gizlice buluşan Flynn, önce bu randevuları inkar etti ardından da koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Bu, Trump'a ilk büyük darbe oldu. Zira, Flynn göreve başlayalı daha birkaç hafta olmuştu.

ÇORAP SÖKÜĞÜ: Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Mart ayında, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yine büyükelçi Kislyak'la iki kez bir araya geldiği ortaya çıktı. Kampanya döneminde Ruslarla hiçbir şekilde iletişim kurmadığını söyleyen Sessions bir anda yalancı pozisyonuna düştü, Washington'da istifa sesleri yükseldi. Yine Mart 2017'de, FBI Rusya bağlantılarını soruşturduğunu resmen duyurdu.

Mayıs ayına gelindiğinde ABD Başkanı sürpriz bir hamle yaptı, FBI Başkanı James Comey'i kovdu. İlk şok atlatıldıktan hemen sonra Comey'nin Rusya soruşturmasını kapatmak için kovulduğu yönünde yorumlar yapıldı. Trump ise, Comey'yi üstü örtülü tehdit ederek elinde kayıt olup olmadığına bakmasını istedi. Bu açıklamadan bir hafta sonra, ünlü tutanaklar gün yüzüne çıktı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN FOTOĞRAF: Rusya ile en üst düzey görüşmesini Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapan Başkan Trump'ın Moskova'ya çok gizli bilgiler verdiği medya tarafından duyuruldu. Beyaz Saray ve Rusya bu haberleri yalanladı ancak Trump kendisi tweet atarak bazı bilgileri paylaştığını doğruladı. Rusya lideri Vladimir Putin ise, ellerinde görüşmenin kayıtları olduğunu ve istenirse açıklayabileceklerini ilan etti. Sonuç olarak, dünya Rusya lideri Putin'in Trump'a kefil olduğu bir dönemden geçiyordu.

Temmuz 2017'de ise, Trump'ın en büyük oğlu Trump Jr.'ın görüştüğünü kabul ettiği Rus avukat Natalia Veselnitskaya'yı, ABD lideriyle aynı masada gösteren fotoğraf, gündeme bomba gibi düştü. Trump Jr, Rus avukat Veselnitskaya ile buluşmasından babası Donald Trump'a söz etmediğini de söyledi.

FBI, AVUKATIN BÜROSUNU BASTI: Tüm bunlar yaşanırken soruşturmanın başına atanan özel savcı Robert Mueller, delil toplamayı sürdürdü ve soruşturmayı Trump'ın yakın çevresine kadar ilerletti.

Son bir yılda ise Trump'ın eski porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal'a para ödediği ortaya çıktı.

FBI, yıllardır Trump'ın kişisel avukatı olan Michael Cohen'in bürosu ve evini bastı. El konulan belgeler arasında Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödeme kaydı da vardı. Trump'ı Rusya soruşturmasında temsil eden avukat John Dowd istifa etti.Trump-Putin zirvesine iki gün kala ABD Adalet Bakanlığı, 12 Rus istihbaratçıya 2016 seçimlerinde Demokratik Ulusal Komite'yi 'hack'ledikleri suçlaması yöneltti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen tarihi zirve ise, Trump'ın başına gelen en kötü şeydi. Dünyanın gözleri önünde ABD istihbaratının raporlarını yalanlayıp Rusya'nın yanında saf tutan Trump, kıyametin kopmasına yol açtı. Vatan hainliği suçlamasıyla karşılaşan Trump, kendi partisi Cumhuriyetçilerin bile büyük tepkisini çekince bir gün sonra geri adım attı.