Clinton ve Obama'ya bombalı paket gönderildi!

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve son seçimde ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi olan eşi Hillary Clinton’in New York’taki evlerinin yakınında el yapımı patlayıcı bulunduğu açıklandı.

Olaydan kısa süre sonra ABD gizli servisi eski Başkan Barack Obama'ya gönderilen bombalı bir paketi tespit ettiklerini açıkladı.

BEYAZ SARAY'A DA GÖNDERİLDİ İDDİASI

Beyaz Saray'a da benzer bir paketin gönderildiği ileri sürüldü. Ancak bombalı paketin Beyaz Saray'a gönderildiği yalanlandı.

CNN TELEVİZYONUNA DA GÖNDERİLDİ

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıkladı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, "Son günlerde Başkan Obama, Başkan Clinton, Dışişleri Bakanı Clinton ve diğer kişileri karşı yapılan saldırı girişimlerini kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu tür eylemleri 'aşağılık' olarak tanımlayan Sanders, saldırı girişimlerinin sorumlularına kanunlar çerçevesinde gerekli cezaların verileceğini belirtti.

Sanders, "ABD Gizli Servisi ve diğer güvenlik ajansları olayı soruşturuyor ve bu korkakların tehdit ettiği herkesi korumak için tüm uygun tedbirleri alacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

ÜNLÜ MİLYARDER SOROS'A DA GÖNDERİLMİŞTİ

ABD'li milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda da bombalı bir paket bulunmuştu.

Olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünen Federal Soruşturma Bürosu FBI paketleri gönderen kişiyi arıyor. Soruşturmanın terör kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

ABD'de Soros'un, aşırı sağcıların hedefinde olduğu belirtiliyor.