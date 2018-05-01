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Claudia Roth'tan Erdoğan'a şaşırtan destek

Claudia Roth'tan Erdoğan'a şaşırtan destek

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 Partisi Milletvekili Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da seçim konuşması yapmasına karşı olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 22:58 - Güncelleme: 01-05-2018 00:24

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 Partisi Milletvekili Claudia Roth, Alman hükümetinin Türk siyasetçilere uyguladığı seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da seçim konuşması yapmasına şahsen karşı olmadığını söyledi. Alman medyasına açıklamada bulunan Roth, "Ben olsam böyle bir uygulamadan vazgeçerdim" ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın "güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" belirten milletvekili, "Güvenlik sağlandığı sürece, buna dayanırız. Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi. 

Alman hükümeti aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Nisan 2018 23:49 Yaaaa bir gidinnnn yalan dolan hayatınız biz hak ve hürriyet sahibi bir ülkeyiz, ayağına yatmaya kalkmayın. Kimin ne olduğunu sizde gayet iyi bir şekilde herkese gösterdiniz koca bir 0(sıfır)= AB = almanya elde var ? 0

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