Cizreli Mehmet'ten dünyaca ünlü isim LP ile yeni düet

Anne Marie ile yaptığı düet sonrası sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet, LP (Laura Pergolizzi) ile 'Lost On You' şarkısına düet yaptı. Büyük beğeni toplayan düet youtube'da 240 bin izlemeye ulaştı.

Geçtiğimiz sene telefon uygulaması 'smule' ile ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie 'Rockabye' şarkısına düet yapan Cizreli Mehmet Ali, bu performansıyla sosyal medyada büyük beğeni kazanmış, hatta ünlü isimle birlikte sahne bile almıştı. Anne Marie ile yaptığı düet sonrası sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet, Bu defa efsane isim LP (Laura Pergolizzi) ile 'Lost On You' şarkısına düet yaptı. Büyük beğeni toplayan düet youtube'da 240 bin izlemeye ulaştı.

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