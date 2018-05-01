Cizre'de evde tüp patladı ölü ve yaralılar var

Cizre'ye 10 kilometre mesafede bulunan Katran köyündeki iki katlı bir evde, bugün saat 21.00 sıralarında tüp patladı. Patlamanın duyulması üzerine Katran köyüne çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. 5'i çocuk olan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 7 yaralının vücudunda 2'nci derecede yanııklar oluştuğu öğrenildi. Patlamada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Cizre ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırılırken, patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi.