Çizmesini çıkardığı gibi saçına daldı! Kızların saç saça sokak kavgası!

Kavga, 24 Ocak'ta öğle saatlerinde, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıktı. İddiaya göre, üç kız caddede karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı.



Ardından, tartışma kavgaya dönüştü. Kızlardan biri, çizmelerini çıkararak karşısındaki kızlardan birine saldırdı. Kızlar, saç saça baş başa birbirine girdi.

Kavga sırasında kızlar yere düştü ancak kavgaya devam etti. Çevredekiler, yerde de kavgaya devam eden kızları güçlükle ayırdı. Olay, on orada olan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.



