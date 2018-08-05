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Çizgi filmde "taciz" iddiasına TRT'den açıklama

Çizgi filmde "taciz" iddiasına TRT'den açıklama

TRT Çocuk, ekranların sevilen yapımlarından olan Maysa ve Bulut'ta bir havana taciz görüntüsünün yer aldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. TRT, iddialar için akıl dışı bir iftira nitelemesinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 21:50 - Güncelleme: 05-08-2018 21:50

TRT Çocuk'un sevilen yapımlarından olan "Maysa ve Bulut" adlı çizgi filmde bir hayvana cinsel tacizde bulunulduğu yönündeki iddialara sert çıktı. TRT yönetimi iddialar için akıl dışı bir iftira nitelemesinde bulundu.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Maysa Ve Bulut isimli çizgi filmdeki görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde bir kişinin eşeğe cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından TRT Çocuk'tan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir.Kendi sapık yaklaşımlarını; TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı ”Maysal ve Bulut" çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz.

TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz

Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Ağustos 2018 22:45 kusura bakmayinda bencede ap acik essege taciz, bu kepazelik cocuk cocuk icin ciziliyorsa gercekten yaziklar olsun

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