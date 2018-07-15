Citroen'den yol tutmasını önleyen gözlük

Citroen, uzun yolculuklardaki yol tutması problemine yaratıcı bir çözüm sunuyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz tatilleri için de seyahatler başladı. Yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenen kişilerin kabusu olan yol tutması problemi Citroen’in Seetroen adını verdiği gözlükle tarihe karışıyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Twitter

Facebook

Google Plus

1 4

Advanced Comfort programıyla otomobil konforunda yaratıcı icatlara imza atan Citroën, Seetroen adını verdiği gözlük ile yol tutması problemini ortadan kaldırarak konfor alanında yeni bir çözüm daha sunuyor. Her üç kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez yol tutması problemi yaşadığı biliniyor. Avrupa’da ise 30 milyondan fazla kişinin bu problemi kronik olarak yaşadığı kayıtlara geçmiş. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Twitter

Facebook

Google Plus

2 4

Denizciler için geliştirilen bir çözümden yola çıkan Citroën, Seetroen gözlükleriyle otomobil, otobüs veya trenle seyahat edenlerin yol tutması problemini ortadan kaldırıyor. Seetroen gözlükleri Boarding RingTM teknolojisini kullanıyor. Patentli bu teknoloji sayesinde yol tutması problemi yüzde 95 oranında ortadan kalkıyor Gözlüğü çevreleyen sıvılar hem ön tarafta hem de yan taraflarda yer alıyor. Bu sıvılar sayesinde ufuk çizgisi yeniden yaratılıyor ve bulantı probleminin önüne geçiliyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Twitter

Facebook

Google Plus

3 4