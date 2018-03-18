Çırılçıplak tüm fotoğraflarını paylaştı gördüklerinize inanamayacaksınız

Genç adam fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattı. Kilolarından kurtuldu kurtulmasına ancak vücudu fazlasıyla sarktı. Peki son hali nasıl oldu dersiniz...

Genç adam fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattı. Kilolarından kurtuldu kurtulmasına ancak vücudu fazlasıyla sarktı. Hal böyle olunca yeniden bir operasyon geçirmesi gerekti. Ancak bu operasyonu yapabilecek tek kişi kendisiydi. Peki son hali nasıl oldu dersiniz... Twitter

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Genç adam fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattı. Kilolarından kurtuldu kurtulmasına ancak vücudu fazlasıyla sarktı. Hal böyle olunca yeniden bir operasyon geçirmesi gerekti. Ancak bu operasyonu yapabilecek tek kişi kendisiydi. Peki son hali nasıl oldu dersiniz... Twitter

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Genç adam fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattı. Kilolarından kurtuldu kurtulmasına ancak vücudu fazlasıyla sarktı. Hal böyle olunca yeniden bir operasyon geçirmesi gerekti. Ancak bu operasyonu yapabilecek tek kişi kendisiydi. Peki son hali nasıl oldu dersiniz... Twitter

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