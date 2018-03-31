Cips fiyatı nedeniyle market görevlisine saldırdı!

DİYARBAKIR'da bir petrol istasyonuna gelen ve kendisini avukat olarak tanıtıp adının M.A. olduğunu söyleyen kişi, cips fiyatının yüksek olduğu iddiasıyla tartıştığı görevli Yücel Gündüz'e saldırıp tokat attı. Yaşanan tartışma ve saldırı anı saniye saniye kameralara yansırken, market görevlisi Gündüz, M.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir petrol istasyonuna ait markete 3 gün önce gelen M.A. marketten cips aldı. Müşterinin aldığı malzemeleri kasadan barkodlarını okutan görevli Yücel Gündüz, cips fiyatının 3.5 lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine M.A., "Bir cips nasıl 3.5 lira olur" diyerek, fiyata tepki gösterdi. Yücel'in, "Ben burada çalışanım, fiyat bu" demesi üzerine, M.A. tartışmaya devam etti. M.A.'nın tepkisi üzerine market çalışanı Gündüz, müşterisine cipsi alıp almamakta özgür olduğunu söyledi. Tartışmalar üzerine istasyonun çalışanları da markete gelerek iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Market çalışanıyla tartışan M.A., "Ben avukatım senin adın ne? Sana tebligat göndereceğim" diyerek Yücel Gündüz'e saldırdı, tokat attı. Diğer çalışan araya girerek M.A.'yı marketten uzaklaştırdı. Market dışına çıkarılan M.A., tehditler savururken, yaşanan tartışma ve saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

M.A. aracına binerek uzaklaşırken, market çalışanı Yücel Gündüz, güvenlik kamerasından belirlediği plaka ve görüntülerle birlikte jandarma karakoluna giderek kendisini darp eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma, kendisini M.A. olarak tanıtan ve avukat olduğunu söyleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

  • Güncel 31 Mart 2018 15:53
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • müsafir 31 Mart 2018 16:24 İşte Böyle İnsanlar Yüzünden Tüm Gün Uğraş Dur.Birde Avukatmış Pabucumun Avukatı.Mal Değerinden Aşağıya satılınca Hucum Edersiniz Kapış Kapış Alırsınız Ama PAhalı Olunca Nasıl Böyle Olur Dersiniz Hep İşinize Geldiği Gibi Yurdum İnsanı.Ayrıca Üzerinde Fiyat Bile Yazsa O Yazan Fiyat Sadece Tavsiye Edilen Satış Fiyatıdır Diyede Yazı Vardır Ama Aynı Malı Üzerinde Fİyatı Bile Yazsa Daha Düşük Fiyata Verseler Kimse Demez Kardeş Sen Yazan Fiyatı Al Diye Ahh ah Ne Dİyeyimki..

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