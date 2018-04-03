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Çipras'tan yeni provokasyon! Türkiye...

Çipras'tan yeni provokasyon! Türkiye...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Çipras Türkiye'nin Türkiye'nin bölgede provakasyonları artırdığını iddia etti. Çipras, Türkiye'yi 'çıkmaz sokak taktiklerini' bırakmaya çağırdıklarını belirtirken, tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının bir iyi niyet göstergesi olabileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 13:25 - Güncelleme: 03-04-2018 13:25

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklanan Yunan askerlerinin iade edilmesinin ikili ilişkilerde 'iyi niyet' işareti olacağını söyledi.

Çipras, Yunan meclisinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladı. Çipras, Türkiye'nin bölgede provakasyonları artırdığını iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesi ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan krizlerle ilgili konuştu.

TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BOZUYOR: Çipras, "Türkiye provokasyonlarını sıklaştırdı, ilişkileri bozuyor" diyerek tepki çeken bir açıklama yaptı. Çipras, dış politikadaki sorunların çözümlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Çipras, Türkiye'yi 'çıkmaz sokak taktiklerini' bırakmaya çağırdıklarını belirtirken, tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının bir iyi niyet göstergesi olabileceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ DÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün, Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın "2 askeri siyasi amaç için kullanıyorlar" ifadesine sert tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" denilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • ege den mirza 03 Nisan 2018 14:35 çipras akıllı ol ingiliz abilerine fazla gücenme..

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