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Çipras'tan kızdıracak açıklama! Türkiye'nin provokasyonları...

Çipras'tan kızdıracak açıklama! Türkiye'nin provokasyonları...

Yunanistan'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Ege’deki tehlikeli provokasyonlarına karşı sakin kalacaklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 16:56 - Güncelleme: 26-04-2018 16:56

Çipras Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i Atina'da ağırladı.

Görüşmlerde Çipras, ‘Türkiye’nin Ege’deki tehlikeli provokasyonlarına karşı sakin kalacaklarını’ söyledi.

Duvar'da yer alan habere göre, Çipras, Yunanistan’ın AB’yi bir barış ve güvenlik gücüne dönüştürmede merkezi rol oynayabileceği görüşünü paylaştı; “Ege’de Türkiye’nin egemenlik haklarımıza karşı tehlikeli provokasyonlarına karşı kararlı ve sakin durarak bunu kanıtlıyoruz” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Nisan 2018 17:16 Junkeri gördün yanında yüreklendin birden.Daha düne kadar ab bize verdiği sözleri tutmuyor diye bas bas bağırıyordun.Böyle ikiyüzlü olursan ab senin üzerinde daha çok tepinir.

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