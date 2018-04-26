Çipras'tan kızdıracak açıklama! Türkiye'nin provokasyonları...

Çipras Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i Atina'da ağırladı.
Görüşmlerde Çipras, ‘Türkiye’nin Ege’deki tehlikeli provokasyonlarına karşı sakin kalacaklarını’ söyledi.
Duvar'da yer alan habere göre, Çipras, Yunanistan’ın AB’yi bir barış ve güvenlik gücüne dönüştürmede merkezi rol oynayabileceği görüşünü paylaştı; “Ege’de Türkiye’nin egemenlik haklarımıza karşı tehlikeli provokasyonlarına karşı kararlı ve sakin durarak bunu kanıtlıyoruz” dedi.
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